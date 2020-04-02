Пятница принесет в Петербург сильный ветер

Солнечные дни радовали жителей Петербурга больше недели, однако недавно в город вернулась привычная пасмурная погода. В ближайшую пятницу, 3 апреля, в Северной столице ожидается усиление ветра и дождь.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает горожан, что скорость порывов юго-западного ветра в пятницу может достигать 15-18 метров в секунду в ночное время, а днем усилится до 17-22 метров в секунду. Кроме того, петербуржцам стоит приготовиться к мокрому снегу, переходящему в дождь.

В ночное время температура воздуха будет не выше +1…+3 градусов, а днем поднимется до +4…+6 градусов тепла. Жителям города на Неве рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций, поставить автомобили в безопасное место и убрать вещи с балконов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики прогнозируют россиянам теплый апрель.