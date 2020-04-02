«Хоть одна позитивная новость»: петербуржцы фотографируют радугу

Горожане, которым приходится сидеть дома из-за коронавируса, радуются простым мелочам.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сет «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста выложил фотографии радуги, раскинувшейся в небе над безлюдным городом. К нему присоединились и другие петербуржцы, которые любуются природным явлением, сидя дома.

«Спасибо природа, не так скучно пережидать дома это коронавирус несчастный. Между прочим, первая весенняя радуга»,

— пишет один из комментаторов.

Пользователи считают, что радуга – это хороший знак, так что все будет отлично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о влиянии погоды на коронавирус. По словам Мурашко, температура воздуха за окном должна подняться выше 25 градусов тепла, чтобы коронавирус начал сходить на нет.