В Минздраве рассказали о влиянии погоды на коронавирус

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как климат может влиять на распространение нового типа коронавируса.

Министр заявил в ходе онлайн-трансляции в TikTok, что солнечная погода стать преградой для распространения коронавируса, однако температура на улице должна быть выше, чем сейчас.

По словам Мурашко, температура воздуха за окном должна подняться выше 25 градусов тепла, чтобы коронавирус начал сходить на нет. Министр также отметил, что в Европе сейчас намного теплее, чем в России, однако распространение коронавируса там не замедлилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев считает, что коронавирус угрожает всему человечеству. По словам Медведева, некоторые считают происходящее некой игрой или фильмом «наподобие такого голливудского триллера», однако это совсем не так.