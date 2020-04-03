Смольный предлагает студентам сдавать экзамены онлайн

Глава города заявил, что предложение уже направили в профильное министерство.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78.ru». Глава города считает, что нужно перевести сессию для студентов в онлайн-режим – для этого в университетах есть необходимое оснащение, поэтому никакой проблемы нет. Беглов хочет, чтобы студенты были не только умными, но и здоровыми. Также губернатор отметил, что уже направил предложение в профильное министерство, окончательно решение примут в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин объявил по всей стране режим самоизоляции до 30 апреля. Местные власти сами решают, какие вводят ограничения. Так, например, для школьников хотят ввести дистанционное обучение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поручил увеличить запасы медикаментов и масок.