Бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса

На сегодняшний день ключевой опасностью для распространения COVID-19 являются люди, которые заражены коронавирусом, однако их болезнь проходит бессимптомно.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, высокая скорость распространения нового типа коронавируса происходит из-за того, что люди заражают других еще до появления симптомов. Специалист также отметил, что число «бессимптомников» на данный момент неизвестно. Речь идет о людях, которые заражаются вирусом, но не болеют.

По словам Нетесова, таких людей может быть до 50%. По этой причине, отмечает эксперт, необходимо срочно проверять всех контактировавших с заболевшими.

Кроме того, специалист считает, что в Европе численность таких людей может доходить до 90%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в России.