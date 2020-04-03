Бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса

Бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

На сегодняшний день ключевой опасностью для распространения COVID-19 являются люди, которые заражены коронавирусом, однако их болезнь проходит бессимптомно.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, высокая скорость распространения нового типа коронавируса происходит из-за того, что люди заражают других еще до появления симптомов. Специалист также отметил, что число «бессимптомников» на данный момент неизвестно. Речь идет о людях, которые заражаются вирусом, но не болеют.

По словам Нетесова, таких людей может быть до 50%. По этой причине, отмечает эксперт, необходимо срочно проверять всех контактировавших с заболевшими.

Кроме того, специалист считает, что в Европе численность таких людей может доходить до 90%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в России.

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Бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса
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