Вирусолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в России

Он заявил, что для начала всем нужно перестать возвращаться из-за границы.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем сообщил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с РИА Новости. Он убежден, что нужно как можно быстрее закрыть границы и перестать пускать людей в России. Врач отметил, что приезжие «болтались неизвестно где», поэтому они потенциально опасны. Эксперт подтвердил, что карантин действенная мера для борьбы с распространением коронавируса.

Напоминаем, что эксперты уверены – пик заболеваемости наступит только через, это пока ситуация выглядит не такой уж плачевной. Сейчас во всем мире от инфекции пострадали более миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса скончался мужчина. Пациент был подключен к искусственной вентиляции легких в течение трех дней.