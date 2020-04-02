В Москве от коронавируса скончался мужчина

Пациент был подключен к искусственной вентиляции легких в течение трех дней.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем сообщил оперативный штаб. В четверг из-за коронавируса скончался 39-летний мужчина. Он на протяжении трех дней был подключен к искусственной вентиляции легких – у него диагностировали ряд заболеваний. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в своем Facebook написал, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, что в Москве из-за коронавируса скончались 20 человек, а по всей стране 30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек. Больше всего случаев выявили в Америке – более 235 тысяч. На втором месте находится Италия со 115 тысячами пациентов. На третьем месте Испания, там заболели около 110 тысяч граждан.