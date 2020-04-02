Во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек

Больше всего от пандемии пострадали жители Америки.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщили в Университете Джонса Хопкинса в США. Во всем мире коронавирусом успели заразиться более миллиона человека. Больше всего случаев выявили в Америке – более 235 тысяч. На втором месте находится Италия со 115 тысячами пациентов. На третьем месте Испания, там заболели около 110 тысяч граждан.

Отмечается, что от коронавируса умерли почти 51,5 тысяч человек, а выздоровело в четыре раза больше людей. В России же ситуация не такая плачевная – 3,5 тысячи заболевших, 30 погибших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продлят все карантинные меры до 30 апреля. Путин подчеркнул, что, если ситуация стабилизируется раньше 30 числа, все чрезвычайные меры могут быть сняты.