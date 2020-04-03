Зараженному COVID-19 травматологу из Гатчины грозит «уголовка»

Заведующий травмато-ортопедическим отделением Гатчинского КМБ, зараженный новым типом коронавируса, может стать фигурантом уголовного дела, если выявятся случаи заражения контактировавших с ним людей

Как сообщает главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк, врач-травматолог недавно вернулся из-за рубежа, где, по всей видимости, и заразился инфекцией. После возвращения в Гатчину, он вышел на работу в больницу, не имея на руках теста с отрицательным результатом на коронавирус.

Против него будет возбуждено уголовное дело, если выяснится, что мужчина заразил кого-либо еще. На данный момент таких лиц не выявлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Брянске завели первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом.