Зараженному COVID-19 травматологу из Гатчины грозит «уголовка»

Зараженному COVID-19 травматологу из Гатчины грозит &#171;уголовка&#187;
Врач уехал в отпуск на фоне пандемии коронавируса. Фото: unsplash.com

Заведующий травмато-ортопедическим отделением Гатчинского КМБ, зараженный новым типом коронавируса, может стать фигурантом уголовного дела, если выявятся случаи заражения контактировавших с ним людей

Как сообщает главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк, врач-травматолог недавно вернулся из-за рубежа, где, по всей видимости, и заразился инфекцией. После возвращения в Гатчину, он вышел на работу в больницу, не имея на руках теста с отрицательным результатом на коронавирус.

Против него будет возбуждено уголовное дело, если выяснится, что мужчина заразил кого-либо еще. На данный момент таких лиц не выявлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Брянске завели первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом.

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