Пенсионерам в Петербурге принесли странные продуктовые наборы с кашей и кетчупом

В полученные наборы входили каши для детей до года, майонез, кетчуп и бутылка воды. Фото: pixabay.com

В полученные наборы входили каши для детей до года, майонез, кетчуп и бутылка воды. Фото: pixabay.com

Некоторым пенсионерам Колпинского района Северной столицы раздали продуктовые наборы, состоящие из бутылки воды, каши и соусов. Пожилые люди удивились такому сочетанию.

В комитете по социальной политике Петербурга объяснили причину такого необычного сочетания товаров для пенсионеров. Оказалось, первоначально каши и кетчуп с майонезом были сформированы как благотворительная помощь, то есть, на них не выделялись средства из городского бюджета.

Так получилось, что старикам передали лишь часть наборов, не дождавшись полного комплектования. В ближайшее время, заявили в ведомстве, пожилые люди получат расширенный перечень продуктов от комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Москва отправит в Сербию самолет с оборудованием, лекарствами и экспертами, — гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией.