Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 27 марта заявил, что Москва готова помочь Сербии в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 27 марта заявил, что Москва готова помочь Сербии в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич договорились, что Россия отправит самолет с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией на территории Сербии.

Информация об этом появилась в четверг, 2 апреля, на официальном сайте Кремля. В заявлении отмечается, что наша страна осуществляет помощь, поддерживая традиционные дружеские отношения между странами. Администрация сербского президента также подготовила ответное сообщение, в котором выражает благодарность Путину.

В Сербию отправят необходимые медикаменты, оборудование, а также туда отправятся медики, которые поделятся опытом с зарубежными коллегами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составили 170 административных протоколов в отношении нарушителей карантина.