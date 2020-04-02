Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич договорились, что Россия отправит самолет с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией на территории Сербии.
Информация об этом появилась в четверг, 2 апреля, на официальном сайте Кремля. В заявлении отмечается, что наша страна осуществляет помощь, поддерживая традиционные дружеские отношения между странами. Администрация сербского президента также подготовила ответное сообщение, в котором выражает благодарность Путину.
В Сербию отправят необходимые медикаменты, оборудование, а также туда отправятся медики, которые поделятся опытом с зарубежными коллегами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составили 170 административных протоколов в отношении нарушителей карантина.