Утром на улицах Петербурга почти нет людей

Утро пятницы, 3 апреля, отметилось в Петербурге максимальным уровнем изоляции — по данным на 8.00 уровень изоляции составлял пять баллов, а ближе к 9.00 — 4,8 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», до введения в городе выходных дней из-за коронавируса, утром по будням на улицах Петербурга было много людей — все спешили либо на работу, либо на учебу, или по своим делам. Однако сейчас жители города, по всей видимости, массово перешли на режим самоизоляции и остаются дома.

Скорее всего, чуть позже этот показатель станет ниже, когда работники больниц, магазинов, метрополитена и правоохранители выйдут на работу.

Отметим, что сейчас Северная столица находится среди лидеров по уровню изоляции в России. Даже в Москве этот показатель составляет 4,4 балла. Худшие показатели среди городов-миллионников зафиксированы в Новосибирске (3,6), Красноярске (3,7) и Екатеринбурге (3,8).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафованы 170 нарушителей режима самоизоляции.