Власти Петербурга рассказали, как культурные объекты больше других пострадали от пандемии коронавируса

Власти Петербурга рассказали, как культурные объекты больше других пострадали от пандемии коронавируса
Фото: Baltphoto

Сильнее всего среди культурных институций пандемия коронавирусной инфекции и последовавшие за ней жесткие ограничения ударили по объектам, которые работают по принципу самоокупаемости.

Власти Северной столицы объяснили, что некоторые культурные учреждения города существуют благодаря посетителям, которые платят за вход и экскурсии. Введение в Петербурге запрета на массовые скопления людей и закрытие всех точек, где могут собираться толпы, стало наиболее чувствительным ударом для таких организаций.

О пострадавших учреждениях рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко. Среди них — Исаакиевский собор, выставочный зал «Манеж», а также БКЗ «Октябрьский». Дирекция театрально-зрелищных касс, существующая за счёт продадимся билетов на мероприятия, сейчас также испытывает большие трудности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин продлил нерабочий режим по всей стране до 30 апреля.

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