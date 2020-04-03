Вернувшимся из-за границы россиянам больничный открывают автоматически

Больничные листы для всех работающих россиян, вернувшихся из-за границы, открываются автоматически. Получить его электронную версию они могут на Едином портале госуслуг.

После возвращения в Россию все пассажиры заполняют форму на Едином портале госуслуг. В анкете они указывают место работы или учебы и адрес, по которому будут находиться во время карантина. При заполнении также подтверждается согласие на больничный, рассказали в пресс-службе Минкомсвязи России.

Информация передается в Фонд социального страхования. После её проверки и подтверждения в личный кабинет гражданина на портале госуслуг загружают электронную версию больничного.

«Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов», — подчеркнули в Минкомсвязи.

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