В ночь на 4 апреля в Петербурге не разведут мосты

Мосты не будут разводить в ночь на субботу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мосты не будут разводить в ночь на субботу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь с 3 на 4 апреля мосты в Петербурге не будут разводиться. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостотрест».

Навигация в Петербурге откроется 10 апреля. До её начала мосты через Неву и Малую Неву разведут более 50 раз. Технологические разводки стартовали в ночь с 16 на 17 марта. Первыми были подняты пролеты Троицкого и Литейного мостов.

«Больше всего разводок выполнит Литейный мост – их будет 14», — уточнили в «Мостотресте».

В ночь на 6 апреля в городе разведут Литейный, Дворцовый и Тучков мосты, а также мост Александра Невского. В ночь на 7 апреля — Литейный, Благовещенский, Тучков и Кантемировский мосты, на 8 апреля — Володарский и Литейный. В последнюю ночь перед навигацией будут подняты пролеты Литейного и Троицкого мостов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 3 апреля в Петербурге развели шесть мостов.