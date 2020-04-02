В ночь на 3 апреля в Петербурге разведут шесть мостов

Грядущей ночью в Петербурге проведут масштабную технологическую разводку мостов: будут закрыты для проезда сразу шесть переправ.

В ночь на 3 апреля специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» проверят исправность мостов и их готовность к грядущему навигационному сезону. В частности, по стандартному расписанию разведут Биржевой (с2 2:00 до 4:55), Дворцовый (с 1:10 до 4:55), Литейный (с 1:40 до 4:45) и Большеохтинский (с 2:00 до 5:00).

Кроме того, технологическая разводка коснется Володарского и Кантемировского мостов. Их разведут с 2:00 до 5:45 и с 1:30 до 4:30 соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генеральная прокуратура РФ займется расследованием причин обрушения асфальта рядом с мостом через реку Славянку. По предварительной версии, подмыв грунта произошел из-за законсервированной теплотрассы, проходящей рядом.