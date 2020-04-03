Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Приморье

Во Владивостоке от COVID-19 скончался 52-летний мужчина. У мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, печальную новость сообщил ранее губернатор города Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что медики делали все для сохранения жизни пациента.

Погибший был госпитализирован в больницу уже в тяжелом состоянии 29 марта, и сразу после поступления был направлен в палату интенсивной терапии.

В настоящий момент в Приморье коронавирус выявили у 7 человек. Двое из них успешно преодолели болезнь и выписались из медицинского учреждения. Седьмой случай инфицирования был зафиксирован у мужчины, прибывшего из Москвы, 1 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус в Петербурге вышел за пределы Боткинской больницы. Речь идет о двух больницах, которые недавно перепрофилировались на время эпидемии и стали принимать пациентов с пневмонией.