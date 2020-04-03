Форточник обворовал квартиру на 18-м этаже дома на Выборгском шоссе

В Выборгском районе Петербурга злоумышленник пробрался в две квартиры 24-этажного дома, расположенные на 18-м и 17-м этажах. Его общий «улов» составил 200 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне днем, 2 апреля, в полицию сообщили о квартирной краже в доме №17/2 по Выборгскому шоссе. Неизвестный через окно попал в квартиру на 18-м этаже и ушел оттуда с 31 тыс. рублей, $100 и золотыми украшениями. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

После злоумышленник тем же путем пробрался в квартиру этажом ниже. Там его «уловом» стали украшения из золота общей стоимостью в 50 тысяч рублей.

Полиция изъяла записи с камеры видеонаблюдения на парадной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество квартирных краж.