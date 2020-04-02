Плюсы карантина: в Петербурге снизилось количество квартирных краж

За прошедший месяц ни одного объекта, находящегося под охраной нацгвардии, не ограбили. Фото: pixabay.com

За прошедший месяц ни одного объекта, находящегося под охраной нацгвардии, не ограбили. Фото: pixabay.com

Всероссийский карантин значительно снизил количество квартирных краж в Северной столице. Похитить чужое имущество затруднительно, когда владельцы постоянно находятся дома.

Оптимистичной статистикой поделились в службе информации Управления вневедомственной охраны по Петербурге. За последний месяц наряды нацгвардии отреагировали на 5,1 тысяч тревожных вызовов, передает телеканал «360». При этом злоумышленникам ни разу не удалось обнести объекты, находящиеся под охраной войск нацгвардии.

В общей сложности, сотрудники ведомства следят за 12 тысячами объектов, а также охраняют 77 тысяч мест проживания либо хранения имущества, и почти 2,5 тысячи автомобилей. Ежедневно территорию города патрулируют 250 нарядов вневедомственной охраны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе правоохранители не дали завершить начатое домушникам, застав их с поличным, когда преступники выносили квартиры мебель.