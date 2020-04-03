Фасады дома Мурузи на Литейном отремонтировали

В Петербурге завершился капитальный ремонт фасадов дома Мурузи на Литейном проспекте, 24. Работы выполнены в срок.

Одной из самых сложных частей в процессе работы оказалась реставрация лепного декора. В доме Мурузи отделка фасада выполнена с использованием лепных и керамических эллементов.

«Утраченные фрагменты воссоздавались по историческим образцам. Кроме того, для сохранения убранства фасадов был заменен карнизный свес по всему периметру дома», — рассказали в Администрации Петербурга.

На последнем этапе специалисты установили шесть дубовых дверей. Три из них — оригинальные отреставрированные, другие три — воссозданные по историческим материалам.

Напомним, отремонтировать дом планировалось в январе 2020 года, но при обследовании был выявлен ряд серьезных проблем несущих конструкций. Для их восстановления были разработаны дополнительные мероприятия. Завершить капремонт фасадов было поручено к началу апреля.