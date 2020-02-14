Капитальный ремонт дома Мурузи на Литейном завершится к апрелю

Петербургский губернатор Александр Беглов дал поручение завершить капитальный ремонт дома Мурузи на Литейном проспекте с середине весны.

Бывший доходный дом князя А.Д. Мурузи расположен на Литейном проспекте, 24. Он был построен ближе к концу XIX архитектором А.К. Серебряковым. Является памятником архитектуры.

Фасад дома Мурузи начали капитально ремонтировать еще в апреле прошлого года и собирались завершить к январю 2020. Однако после проведенного экспертами обследования, на фасаде были обнаружены сквозные трещины по всей высоте здания. Проблемой также стало восстановление сложного лепного декора, сообщает АБН.

Сейчас в доме устанавливают дубовые двери, заканчивают реставрировать балконы и цоколь, а также резьбу на слуховых окнах. По состоянию на сегодняшний день, работы выполнены на 95%.

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