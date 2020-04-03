Трамп поблагодарил Россию за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом

Американский лидер отметил, что прибывшее в страну медицинское оборудование может спасти немало граждан.

Сам жест помощи Трамп назвал очень красивым шагом со стороны президента России Владимира Путина. Подчеркнул он и то, что его не беспокоит РФ и пропаганда, ведь он всегда готов принять качественную помощь с необходимой техникой. Об этом сообщают РИА-новости.

В среду, 1 апреля, в Нью-Йорк прилетел самолет Ан-124. В составе гуманитарной помощи оказалось различное оборудование, защитные очки и маски, а также средства для дезинфекции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Америка также ответит взаимностью, когда у них будет появится такая возможность. Помимо этого, было подчеркнуто, что странам очень важно бороться с COVID-19 сообща, потому что никто не сможет справиться с угрозой в одиночку, без оказания дополнительной помощи, во время пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что повторный тест Трампа на COVID-19 оказался отрицательным.