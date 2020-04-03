Врио губернатора Камчатского края стал Владимир Солодов

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатского края. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владимир Солодов.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания.

«Принять отставку Губернатора Камчатского края Илюхина В.И. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Об уходе в отставку Владимир Илюхин объявил 3 апреля. Должность он занимал с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. Причины ухода Илюхина с поста не уточняются.

Ранее в отставку подали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, а также глава Республики Коми Сергей Гапликов.