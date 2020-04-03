Приставы разыскали двоих детей, которых мать, живущая в Саудовской Аравии, прятала от их отца в Петербурге

Приставы разыскали двоих детей, которых мать, живущая в Саудовской Аравии, прятала от их отца в Петербурге
Найти детей удалось в кратчайшие сроки - за две недели. Фото: pixabay.com

Судебные приставы Петербурга разыскали двоих детей, 6 и 13 лет, которых мать, скрывая от отца, вывезла из Украины и отправила в Северную столицу. Сама женщина живет и работает в Саудовской Аравии.

В региональное управление службы судебных приставов поступил официальный запрос от федерального ведомства на поиск двоих несовершеннолетних детей, незаконно вывезенных с территории Украины их матерью. Женщина скрывала местонахождение брата и сестры от мужа и местных приставов.

После того, как выяснилось, что сама нарушительница находится в Саудовской Аравии, петербургские приставы связались с ней по What’s App и объяснили варианты развития событий, если она продолжит укрывать детей от их отца и правосудия. В итоге женщина предоставила адрес в городе на Неве, где, целые и невредимые, мальчик и девочка проживали с няней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотруднице охраны на Витебском вокзале успешно вернули похищенную сумочку.

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