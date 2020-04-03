Названы бесполезные советы для защиты от COVID-19, распространенные в Сети

Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова заявила, что многие гуляющие по Сети советы по защите от нового типа коронавируса могут быть опасными.

Как сообщает «Российская газета», врач заявила, что многие россияне делают маски из бумажных полотенец по видеороликам, однако они не смогут спасти от заражения COVID-19. По словам Блиновой, от коронавируса может защитить только респиратор, а медмаска нужна только людям, которые уже заражены коронавирусом или могут быть заражены.

Кроме того, эксперт назвала бессмысленной обработку маски различными спиртовыми настойками, поскольку это также не защищает от заражения через органы дыхания.

Она также призвала россиян отказаться от идеи пить перекись водорода «для повышения иммунитета», заявив, что это может быть очень опасно для организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что маска не нужна здоровым людям.