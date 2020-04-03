В ВОЗ заявили, что маска не нужна здоровым людям

В ВОЗ заявили, что маска не нужна здоровым людям
Маски не требуются здоровым людям. Фото: unsplash

Самодельная или дизайнерская маска на лице не гарантирует защиту от заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что ношение маски должно использоваться в сочетании с другими мерами защиты. По словам Язаревича, проблема в том, что люди, которые носят маски, могут иметь ложное чувство безопасности, забыв про другие меры, сообщает РИА Новости.

Кроме того, представитель ВОЗ отметил, что маски необходимо носить только тем, кто имеет симптомы COVID-19 или контактировал с зараженным, для всех остальных они бесполезны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус медицинская маска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Турция планирует открыть турсезон в конце мая
Застрявшим в Нью-Йорке россиянам помогают с жильем местные жители
В ВОЗ заявили, что маска не нужна здоровым людям
Повторный тест Трампа на COVID-19 оказался отрицательным
Бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса
В Петербурге не будут закрывать алкомаркеты и табачные
В Петербурге перераспределят средства ОМС для борьбы с коронавирусом
Московским водителям объяснили правила поездок по столице