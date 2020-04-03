В ВОЗ заявили, что маска не нужна здоровым людям

Самодельная или дизайнерская маска на лице не гарантирует защиту от заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что ношение маски должно использоваться в сочетании с другими мерами защиты. По словам Язаревича, проблема в том, что люди, которые носят маски, могут иметь ложное чувство безопасности, забыв про другие меры, сообщает РИА Новости.

Кроме того, представитель ВОЗ отметил, что маски необходимо носить только тем, кто имеет симптомы COVID-19 или контактировал с зараженным, для всех остальных они бесполезны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса.