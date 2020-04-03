В Пулково отменили более 50 рейсов

В Пулково отменили более 50 рейсов
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Коронавирусная инфекция продолжает «корректировать» работу аэропорта.

Об отменах стало известно сегодня утром, 3 апреля. Пассажиры не смогли отправиться в Пермь, Уфу, Екатеринбург, Сочи, Казань, Киров, Сыктывкар, Калининград, Челябинск, Нижнекамск и многие другие города.

Фото: скриншот онлайн-табло Аэропорта

Примечательно, что рейсы отменяет не только авиакомпания «Победа», которая недавно заявила, что приостанавливает перелеты с 1 апреля по 31 мая, но и другие — Smartavia, «Уральские авиалинии», «Россия», «Северный ветер», S7, Руслайн, Аэрофлот, Pegas Fly и ЮТэйр.

Напомним, за последние сутки в стране выявлено еще 601 новый случай COVID-19. В Петербурге к числу зараженных добавилось 9 человек, а в Ленинградской области 10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили 80 рейсов по России.

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