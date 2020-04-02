В Пулково отменили 80 рейсов по России

В Пулково отменили 80 рейсов по России
Онлайн-табло аэропорта Пулково. Скриншот: pulkovoairport.ru

На фоне пандемии коронавируса в аэропорту Пулково продолжают массово отменять рейсы. Из Петербурга в четверг, 2 апреля, не вылетит порядка 80 самолетов.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, отменены рейсы в Москву, Чебоксары, Архангельск, Казань, Иваново, Уфу, Нижний Новгород, Омск, Мурманск, Калининград, Сургут и еще десятки российских городов.

Рейсы отменяют авиакомпании «Аэрофлот», S7, ЮТэйр, «РусЛайн» и другие. Лоукостер «Победа» вылеты решил прекратить до конца мая.

В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай коронавируса. Всего заразились 3 тыс. 548 человек из 76 регионов страны. В Петербурге подтверждено 22 новых случая, в Ленинградской области — 11. С начала пандемии в России скончалось 30 человек, выздоровели 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково во вторник отменили более 50 рейсов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб отмена рейсов пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач онкоцентра имени Блохина заразился коронавирусом
«Давай останемся дома»: Бузова сочинила песню о коронавирусе
Новая песня Земфиры «Крым» набрала 200 тысяч прослушиваний за первые сутки
На улице почти никого: Петербург сохраняет высокий индекс самоизоляции
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях COVID-19
Хоккеисты СКА посоветовали болельщикам фильмы и сериалы для просмотра на ...
В Пулково отменили 80 рейсов по России
К месту ДТП на углу Шаврова и Комендантского прибыли четыре машины скорой помощи