В Пулково отменили 80 рейсов по России

На фоне пандемии коронавируса в аэропорту Пулково продолжают массово отменять рейсы. Из Петербурга в четверг, 2 апреля, не вылетит порядка 80 самолетов.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, отменены рейсы в Москву, Чебоксары, Архангельск, Казань, Иваново, Уфу, Нижний Новгород, Омск, Мурманск, Калининград, Сургут и еще десятки российских городов.

Рейсы отменяют авиакомпании «Аэрофлот», S7, ЮТэйр, «РусЛайн» и другие. Лоукостер «Победа» вылеты решил прекратить до конца мая.

В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай коронавируса. Всего заразились 3 тыс. 548 человек из 76 регионов страны. В Петербурге подтверждено 22 новых случая, в Ленинградской области — 11. С начала пандемии в России скончалось 30 человек, выздоровели 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково во вторник отменили более 50 рейсов.