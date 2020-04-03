Беглов проверил как проходит уборка в метро во время пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил уровень подготовки городской подземки к противостоянию коронавирусной инфекции.

Метро, как и любой общественный транспорт — место большого скопления людей. В данный момент пассажиропоток существенно снизился, это связано с объявленными нерабочими днями и сознательностью людей, которые лишний раз не рискуют выходить из дома. Но безопасность для людей, которые вынуждены спускаться в метро, необходимо обеспечить на высшем уровне.

Беглов осмотрел поезда, эскалаторы и пообщался с работниками метрополитена. Сейчас в подземку спускаются чаще всего молодые люди. А количество пассажиров снизилось на 86%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает администрация губернатора города на Неве.

ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга» проводит активную дезинфекцию всех общественных зон. Каждый час протираются все контактные поверхности, а 4 раза в сутки организовывается влажная уборка всех зон для пассажиров с помощью различных обеззараживающих моющих средств.

В поездах уборку проводят два раза в сутки, каждый час на всех конечных станциях в каждом вагоне протираются все поручни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метрополитен Петербурга закупил 11 тонн моющего средства для дезинфекции.