Италия уступила Испании по числу заражений COVID-19

В Испании зафиксировано 117,7 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, число смертей от вируса составляет почти 11 тысяч человек, согласно данным испанского Минздрава.

Таким образом, общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в Испании превысило число зараженных в Италии, где, по данным на 3 апреля, коронавирус обнаружен у более чем 115 тыс. человек.

Согласно данным Минздрава Испании, жертвами коронавируса стали 10 935 человек, на поправку пошли 30,5 тысячи — их выписали из больниц. Почти 6,5 тысяч пациентов остаются в отделениях интенсивной терапии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса. Получается, в Америке жертв эпидемии стало больше, чем в стране, с которой все и началось. Напомним, в Китае скончалось 3309 человек.