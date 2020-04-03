В Китае после окончания эпидемии снова начали продавать летучих мышей

Предполагается, что именно из-за них человеку передался коронавирус, которым на данный момент заразилось более миллиона людей по всему миру.

В Китае постепенно приходят в себя после эпидемии, которую удалось победить. Правда, жизнь будто местных жителей ничему не учит. На рынка снова начали продавать летучих мышей. Согласно мнению китайцев их можно использовать в качестве лекарства от различных недугов. Об этом сообщает Daily Mail с ссылкой на корреспондента, который посетил китайские рынки.

По словам журналиста издания, местные жители ведут себя как ни в чем не бывало, рассчитывая на то, что подобная угроза им больше не страшна.

Стоит отметить, что, в случае запрета продажи экзотических животных для употребления в пищу, существенно удастся сократить распространение различных вирусов. Около 75% всех вирусов, которыми заражается человека связаны именно с животными. Например, Эбола, птичий и свиной грипп, ВИЧ, а также новый коронавирус, лекарства от которого пока так и не создано. Об этом рассказал биолог Джордж Виттемьер в издании The Conversation.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай 4 апреля почтит память умерших от коронавируса.