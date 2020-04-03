Ленобласть доплатит жителям, оставшимся без работы из-за коронавируса

"Медики — на переднем крае, от них сейчас зависит очень многое», — отметил губернатор. Фото: Baltphoto

"Медики — на переднем крае, от них сейчас зависит очень многое», — отметил губернатор. Фото: Baltphoto

Власти Ленинградской области по распоряжению губернатора Александра Дрозденко добавят 5 тысяч рублей к пособию по безработице для тех, кто остался не трудоустроенным из-за коронавируса.

Кроме того, Дрозденко поручил повысить зарплаты как врачам, так и медицинскому персоналу. Информация об этом в пятницу, 3 апреля появилась в телеграм-канале пресс-службы регионального правительства. В сообщении также подчеркивают, что в случае потери работы из-за пандемии коронавирусной инфекции, ленинградцы могут обратиться в службу занятости удаленно.

Впоследствии к федеральному пособию по безработице власти Ленобласти прибавят еще 5 тысяч рублей. Региональные зарплаты врачей и медперсонала, работающих с зараженными COVID-19, будут доведены среднего показателя, для медиков эта сумма составит около 40 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице проверят на коронавирус более 300 пациентов с признаками ОРВИ.