Росгвардейцы нашли машину, на которой скрылись хулиганы, пытавшиеся взломать банкомат на Сенной

Водитель авто оказался таксистом, который, вероятно, просто отработал вызов, ничего не подозревая. Фото: pixabay.com

Водитель авто оказался таксистом, который, вероятно, просто отработал вызов, ничего не подозревая. Фото: pixabay.com

В ночь на 3 апреля злоумышленники пытались вскрыть банкомат на Сенной площади, но потерпели неудачу и скрылись на «Hyundai Solaris».

Машину немедленно объявили в розыск. Днем в пятницу пресс-служба управления вневедомственной охраны сообщила, что наряд сотрудников Росгвардии по Центральному району обнаружил брошенный автомобиль, на котором скрылись преступники. Он стоял прямо на Невском проспекте.

Стражи порядка задержали водителя транспортного средства, который оказался таксистом. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и установления причастности водителя к случившемуся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе форточник забрался в квартиры на 17-м и 18-м этажах. В общей сложности злоумышленник поживился имуществом на 200 тысяч рублей.