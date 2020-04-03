В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Обо всем стало известно сегодня, 3 апреля. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала.

Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний. Авиарейсы будут выполняться до 7 июля. Из-за отзыва разрешений были полностью или частично отменены рейсы в Прагу и Карловы Вары авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии».