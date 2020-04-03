ЦБ разрешил оформление ОСАГО без диагностических карт из-за коронавируса

Мера вводится только на период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay

Мера вводится только на период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay

Центробанк разрешил страховщикам на время пандемии оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На предоставление диагностической карты в страховую компанию автомобилистам дадут месяц с момента снятия ограничительных мер.

По словам Набиуллиной, фактически данная мера означает также временную отмену техосмотра. Она объяснила, что основным ограничением для тех водителей, кто игнорирует данный процесс, была невозможность приобрести полис ОСАГО.

Во время трансляции пресс-конференции на странице ЦБ в соцтальной сети «ВКонтакте» Наибиуллина подчеркнула, что нововведение вводится в качестве временной меры.

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