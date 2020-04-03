Семья Охлобыстина сидит на карантине из-за коронавируса – болеет дочь актера

Актеру и его близким предстоит находиться дома на протяжении 14 дней.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем актер Иван Охлобыстин рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что вся семя «легла в дрейф» из-за того, что у 23-летней дочери обнаружили коронавирус. Артист напомнил, что все, что не убивает человека, делает его сильнее, поэтому нужно смотреть в будущее с оптимизмом.

Анфиса в своих социальных сетях подтвердила, что заболела. У нее невысокая температура, насморк и потеря обоняния. Судя по всему, болезнь протекает в легкой форме. Девушка просит людей оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа. Грипп не так страшен для человека, потому что у многих выработался к нему иммунитет.