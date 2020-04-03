Эксперты объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Грипп не так страшен для человека, потому что у многих выработался к нему иммунитет.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем сообщил специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider. Он отметил, что есть огромная разница между гриппом и коронавирусом, которая делает инфекцию такой опасной. Дело в том, что у большинства населения есть иммунитет к гриппу, а вот к новому заболеванию нет. Именно поэтому инфекция так быстро распространяется и становится причиной смертей.

Напоминаем, что по всему миру коронавирусом заразились более миллиона человек. Сейчас большая часть пациентов находятся в Америке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ оценили возможность бессимптомного заражения коронавирусом. Есть маленькая вероятность, что можно передать инфекцию по воздуху.