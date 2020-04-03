Анна Хилькевич пошутила о своей беременности

Анна Хилькевич пошутила о своей беременности
Хилькевич удивилась, что ей поверили. Фото: https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Актриса призналась, что ее тест с двумя полосками – всего лишь первоапрельская шутка.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем артистка Анна Хилькевич рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она сначала выложила тест с двумя полосками, заявив, что ждет третьего ребенка. Звезда «Универа» пошутила, что во время самоизоляции немудрено забеременеть.

«Самоизоляция поднимает рождаемость. Такое событие запомнится на всю жизнь»

— поделилась Хилькевич.

Актрису поздравили не только фанаты, но и другие звезды. Затем выяснилось, что беременность – всего лишь шутка. Она извинилась перед подписчиками, и призналась, что ей пока хватает двух дочерей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скандальная актриса Аманда Байнс рассказала о беременности и удалила пост. Артистка показала снимки УЗИ и призналась, что ждет ребенка.

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