В работе Instagram произошел массовый сбой

В работе Instagram произошел массовый сбой
Жалобы поступали также из Москвы и Петербурга. Фото: Pixabay

В субботу, 4 апреля, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Instagram столкнулись жители Франции, Турции, Италии, Бразилии, Германии, США и других стран. Кроме того, жалобы поступали также из Москвы и Петербурга.

Большинство пользователей жаловались на загрузку новостной ленты, проблемы с публикацией постов и историй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе Facebook и Instagram зафиксирован глобальный сбой.

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