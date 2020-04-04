В работе Instagram произошел массовый сбой

Жалобы поступали также из Москвы и Петербурга. Фото: Pixabay

Жалобы поступали также из Москвы и Петербурга. Фото: Pixabay

В субботу, 4 апреля, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Instagram столкнулись жители Франции, Турции, Италии, Бразилии, Германии, США и других стран. Кроме того, жалобы поступали также из Москвы и Петербурга.

Большинство пользователей жаловались на загрузку новостной ленты, проблемы с публикацией постов и историй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе Facebook и Instagram зафиксирован глобальный сбой.