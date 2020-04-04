В Роспотребнадзоре рассказали о правильном питании во время пандемии

В Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации ВОЗ рассказали о правильном питании во время пандемии.

В частности, ВОЗ рекомендует не забывать о потребностях других людей и не совершать избыточных покупок, сообщает РИА «Новости».

«У вас может возникнуть желание запастись едой, но при этом важно не забывать как об уже закупленных продуктах, так и продуктах с ограниченным сроком годности, и использовать их в первую очередь», — отметили в Роспотребнадзоре.

ВОЗ призывает в первую очередь употреблять свежие и скоропортящиеся продукты, полезные блюда, пить достаточно жидкости, есть много клетчатки, а вот алкоголь, а сахар, соль и жиры следует ограничить или вовсе исключить.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели.

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