В Нью-Йорке от коронавируса скончались почти 2 тыс. человек

За сутки в Нью-Йорке зафиксировали 1867 смертельных случаев от коронавируса.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в городе было сдано 6582 положительных теста на коронавирус. За это время от болезни скончались более 300 человек.

Всего в Нью-Йорке выявлено 57 159 случаев заражения. В больницах находятся 11 739 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.