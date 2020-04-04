Российский врач объяснил высокую смертность в Италии из-за коронавируса

Российский врач объяснил высокую смертность в Италии из-за коронавируса
В Италии опустели улицы. Фото: gazeta.spb.ru

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов рассказал об ошибках, которые допустили в Италии, когда нахлынула волна коронавируса.

Он отметил, что Китай вовремя своевременно принял меры против коронавируса, поэтому стране удалось добиться успехов в борьбе с коронавирусом, сообщает «Коммерсант».

Италия слишком поздно отреагировала на опасность и стала вводить защитные меры, а граждане долго не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности. Страна опоздала минимум на три недели, отметил врач.

В Италии общее число заразившихся коронавирусом превысило 120 тыс. человек.

Ранее в Департаменте гражданской защиты заявили, что в Италии могут быть тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Допускается, что число зараженных может быть в десять раз больше. Кроме того, в ведомстве заявили, что итальянское правительство не справляется со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.

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