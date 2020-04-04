В Петербурге зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлено 15 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения в 32 российских регионах и девять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 4 731 зараженных, 43 погибших, выздоровели 333 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 заражение коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19