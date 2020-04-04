Полицейского избил нетрезвый петербуржец на Крестовском острове

Полицейского избил нетрезвый петербуржец на Крестовском острове
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на 29-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти открыли уголовное дело.

Как сообщили в главном следственной управлении СК РФ по Петербургу, все произошло в пятницу, 3 апреля, рядом с одним из домов по Футбольной аллее в Петроградском районе.

Стражи порядка остановили мужчину, заподозрив его в причастности к потреблению наркотиков, однако он начал сопротивляться. Мужчина несколько раз ударил полицейского кулаком по лицу, «причинив ему ссадины шеи и лица».

В скором времени подозреваемому предъявят обвинение и изберут еру пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила «уголовку».

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