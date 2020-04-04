Врачи и пациенты Александровской больницы заразились COVID-19

Заражение новым типом коронавирусной инфекции подтвердили у пяти медиков и 11 пациентов Александровской больницы в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, ранее в Александровской больнице выявили коронавирус у пациента, госпитализированного с инфарктом миокарда. Тест провели уже после его смерти. Весь медперсонал посадили на домашний карантин, а пациентов перевели в Боткинскую больницу.

Сотрудники больницы все еще находятся дома, соблюдая режим самоизоляции. Комитет напомнил, что зараженные коронавирусом пациенты без симптомов заболевания либо с легкими симптомами могут получать медпомощь на дому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александровскую больницу закрыли на карантин.