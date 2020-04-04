В Ленобласть придут ночные заморозки

В Ленинградской области в ночь на воскресенье, 5 апреля, ожидаются заморозки до -5 градусов.
Согласно данным синоптиков, в воскресный день в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Некоторые районы ждут снег и местами мокрый снег, переходящий в дождь.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов. Днем погода улучшится — на улице потеплеет до +2…+7 градусов.
Северо-западный, западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду.
Следующая ночь, 6 апреля, в восточных районах региона будет еще холоднее — температура воздуха понизится до -8 градусов, а днем воздух прогреется до +13 градусов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге.