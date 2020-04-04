В России предлагают ограничить продажу крепкого алкоголя

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого спиртного в России на время эпидемии нового типа коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова нарколога, речь идет лишь об ограничении продажи крепкого алкоголя, вводить «сухой закон» никто не предлагает. По словам специалисты, курение и употребление алкоголя негативно влияют на течение заболевания.

Брюн заявил, что увеличение продаж алкоголя в России во время карантина не станет причиной массового алкоголизма. Он предположил, что люди просто запасаются алкоголем на карантин, как в ситуации с гречкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты отмечают рост продаж алкоголя в России. В марте продали алкоголя на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.