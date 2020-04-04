Врач рассказал, из-за чего пандемия пошла «по худшему сценарию»

Врач рассказал, из-за чего пандемия пошла &#171;по худшему сценарию&#187;
Мясников признал, что не ожидал такого развития событий. Фото: https://www.instagram.com/alexander_myasnikov1/

Он признался, что недооценил серьезность ситуации.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщил врач Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он заявил, что пандемия пошла по худшему сценарию, чего специалисты не ожидали. Эксперт признался, что и сам недооценил серьезность ситуации.

«Был уверен, что 90 процентов за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению, я ошибся»,

— написал Мясников.

Врач рассказал, что коронавирус страшен не высокой смертностью, а высокой скоростью распространения. Мясников подчеркнул, что вряд ли инфекция просто исчезнет – она перейдет в режим ОРЗ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп не собирается носить медицинскую маску. Президент отметил, что врачи рекомендуют прикрывать рот и нос немедицинскими тканями.

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