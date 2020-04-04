Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Боня раскаялась. Фото: instagram.com/victoriabonya

Блогер заявила, что не хотела никого обидеть.

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем сообщила экс-участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня. Она выложила «сториз», в которой публично извинилась перед Аленой Шишковой, чью внешность она недавно обсуждала. Боня призналась, что не нужно было на всеобщее обозрение выставлять свое мнение. Она заявила, что не хотела обидеть Шишкову и добавила, что всегда считала девушку привлекательной и даже красивой.

К извинениям присоединилась бочка Бони, которая сказала, что мама жалеет о пластических операциях. Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с «Алика» из-за коронавируса.

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