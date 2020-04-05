 У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение

 У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
Машине предстоит серьезный ремонт. Фото: vk.com/spb_today

От столкновения иномарка перевернулась.

О ДТП стало известно сегодня, 5 апреля. Фотографии с места происшествия были опубликованы очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вероятнее всего, водитель не заметил ограждения в зоне ремонтных работ и наехал на них. Правда, преодолеть препятствие машине оказалось не под силу. Несмотря на то, что автомобиль перевернулся, все остались живы. Больше подробностей о состоянии водителя не приводится.

Авария с Renault произошла в Красносельском районе Петербурга. Сообщается, что автомобиль направлялся в сторону Красного Села.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ропшинском шоссе произошло ДТП. Автомобиль, ехавший по встречке, столкнулся с двумя автомобилями и отлетел в столб. В результате аварии двое граждан погибли на месте. Еще двоих госпитализировали.

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